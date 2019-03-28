ترامب يدعو دول الأوبك إلى زيادة انتاجها النفطي



دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى زيادة إنتاجها من النفط، قائلا إن الأسعار ترتفع بسرعة مفرطة.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "من المهم للغاية أن تزيد أوبك تدفق النفط، الأسواق العالمية هشة وأسعار النفط ترتفع بشدة. شكرا لكم".

كان ترامب قد أصدر دعوة مماثلة لدول "أوبك" في الشهر الماضي، وقال فيها "من فضلكم استريحوا وتعاملوا مع الأمر بسهولة. العالم لا يستطيع استيعاب ارتفاع الأسعار".

كانت أسعار النفط قد ارتفعت خلال الشهور الأولى من العام الحالي. وفي حين أن الولايات المتحدة ليست عضوا في منظمة أوبك، الا أنها مصدر رئيسي للنفط.

يذكر أن منظمة "أوبك" وعدة دول مصدرة للنفط من خارجها في مقدمتها روسيا، اتفقت في إطار ما يسمى تجمع "أوبك بلس" على خفض إنتاجها من النفط بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو الماضي، بهدف تعزيز الأسعار في السوق العالمية.