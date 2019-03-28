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الخميس 28/مارس/2019 - 07:03 م

العاهل السعودي يصل تونس في زيارة رسمية

العاهل السعودي يصل
محمد عمر
dostor.org/2570317

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى.

وتشمل زيارة الملك سلمان إلى تونس تناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك وفق قناة "العربية".

ومن المقرر أيضا ان يترأس الملك سلمان وفد المملكة إلى القمة العربية في تونس، التي تعقد يوم الاحد المقبل بمشاركة رؤساء وقادة الدول العربية.

وسيلتقي الملك سلمان بالرئيس الباجي قايد السبسي خلال زيارته إلى جانب يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية.

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