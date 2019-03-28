القبض على عصابة ليبية تقوم بتهريب وخطف العمالة المصرية

أوقفت شرطة بنغازي الليبية أمس الأربعاء، تشكيل عصابي يقوم بتهريب العمالة الوافدة من مصر إلى ليبيا.



وأوضحت المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، أن عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات سرية لمركز شرطة المدينة بقيام مجموعة منظمة بتهريب العمالة الوافدة من مصر إلى ليبيا والمتاجرة بهم بشكل منظم ودقيق عن طريق مكاتب داخل بنغازي وخارجها، وذلك وفق صحيفة "المرصد" الليبية.



وأوضح المكتب الإعلامي أن أحد العمال المصريين تم التحقيق معه باعتبار أن أخوه محتجز، إضافة إلى العديد من المصريين الآخرين المحتجزين لدى تلك العصابات الذين يقومون ببيع العمالة لأول مشتري لرب العمل.



وكشف أمن بنغازي أن العصابة أيضا تخطف العمال المصريين من جديد، وتطالب بفدية من أهل المحتجز بمصر تصل الى 15 ألف دينار.



وكشفت الصحيفة عن أنه تم توقيف بعض المهربين ومازال البحث جاريًا عن آخرين.



