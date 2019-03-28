ليفربول ومانشستر سيتي يتنافسان على ضم إنسيني نجم نابولي

أفادت تقارير صحيفة إيطالية بأن ناديا مانشستر سيتي وليفربول المنافسان الرئيسيان على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، في منافسة أيضا على ضم لورينزو إنسيني نجم فريق نابولي الإيطالي.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية اليوم الخميس أنه وفقا للتقارير فإن إنسيني قد يكون في طريقه إلى الرحيل من "سان باولو" في نهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أن شارة القيادة قد تنتقل إلى خاليدو كوليبالي في حالة بيع المهاجم الإيطالي في الصيف.

وبحسب التقارير فإن رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورينتيس، يفضل الاحتفاظ بإنسيني، الذي يتحدث عنه كثيرا في الفترة الأخيرة، حيث صرح في سبتمبر الماضي بأنه لن يبيع اللاعب إلا إذا وصلت قيمة الصفقة إلى 200 مليون يورو.