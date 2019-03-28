الوكالة الاتحادية للعمل: الاحتياج لقوى عاملة لا يزال كبيرًا بألمانيا

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل أن الاحتياج لقوى عاملة لا يزال كبيرا في ألمانيا وذكرت الوكالة في مقرها بمدينة نورنبرج، جنوبي ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد الوظائف الشاغرة في البلاد خلال شهر مارس الجاري استمر على نفس المستوى المرتفع للشهرين الماضيين.



وأشارت الوكالة في هذا السياق إلى مؤشر الوظائف الشهري الخاص بها.



يشار إلى أن المؤشر الذي أنشئ في عام 2005 ظل عند قيمة 255 نقطة خلال الشهر الجاري، أي بارتفاع أربع نقاط عن نفس الشهر من العام الماضي.



وسجلت الوكالة الاتحادية للعمل زيادة في عدد الوظائف الشاغرة في قطاع البناء، وكذلك في الإدارة العامة وقطاع التخلص من النفايات والتجارة وقطاعي الصحة والشئون الاجتماعية.



وتعتزم الوكالة إعلان العدد النهائي للوظائف الشاغرة في ألمانيا خلال شهر مارس غدا الجمعة.



وبحسب الوكالة، ترجع زيادة الطلب على القوى العاملة إلى استمرار الحالة الاقتصادية الجيدة في ألمانيا.