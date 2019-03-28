مقتل 50 داعشيًا في قصف للتحالف على كهوف منطقة الباغوز

قتل أكثر من 50 مقاتلا ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، في غارات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على كهوف الباغوز بشرق نهر الفرات بسوريا.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الخميس، عن شن طائرات من التحالف الدولي، غارات على منطقة الباغوز في الريف الشرقي لدير الزور، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، استهدفت كهوف ومغارات منطقة الباغوز وأنفاقها، ما تسبب بوقوع عدد كبير من القتلى.



ووثق المرصد السوري مقتل 50 على الأقل من عناصر داعش من المتوارين في المنطقة، بعد انتهاء التنظيم بشكل كامل من شرق الفرات كقوة مسيطرة.



وتأتي عمليات القصف الجوي بالتزامن مع استمرار القوات الخاصة في التحالف الدولي وقوات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية، بعمليات التمشيط في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وذلك وفقا للمرصد السوري.



وأكد المرصد أن عمليات التمشيط تشمل أنفاق وكهوف لا يزال يتوارى فيها عناصر داعش وقادة من الصف الأول في صفوف التنظيم، في محاولة للضغط على من تبقى لتسليم أنفسهم والخروج من المنطقة.



ولا يزال التخوف مستمرًا على مصير آلاف المختطفين من المواطنين السوريين لدى التنظيم، ممن جرى نقلهم من سجون عدة ضمن مناطق سيطرة داعش إذ لا يزال مجهولًا إلى مصيرهم، فيما إذا كان جرى قتلهم من قبل التنظيم وإعدامهم بعد تأكيدات مؤخرًا من قبل خارجين عن التنظيم بأنه جرت إعدامات للمئات من المختطفين.