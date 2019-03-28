انطلاق الأدوار التمهيدية للفرق المصرية المشاركة فى البطولة العربية للكاراتية

انطلقت اليوم الخميس منافسات الأدوار التمهيدية للفرق المصرية المشاركة فى البطولة العربية الثانية للأندية للكاراتية على ملعب الصالة المغطاة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، وتستمر البطولة حتى يوم السبت المقبل، ويقام مساء اليوم الإجتماع الفنى للبطولة، يعقبه قرعة الفرق العربية البالغ عددها 20 ناديا يمثلوا سبع دول عربية، وذلك بأحد فنادق مدينة نصر بحضور محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى ونائب رئيس الإتحاد العربى للكاراتية، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربى ورئيس إتحاد غرب أسيا، وسيد نصر عضو مجلس إدارة إتحاد الكاراتية ورئيس الننكقة الخامسة بالثارة الافريقية ومدير البطولة، وممثلوا الأندية العربية.

وتقام اليوم منافسات الدور التمهيدى فى الكوميته الجماعى للرجال للمجموعات الثلاث، حيث تضم الأولى الأهلى والزهور وغزل كفر الدوار والإسماعيلى والثانية تضم إتحاد الشرطة والبنك الاهلى والغردقة ومركز شباب نهضة شرق، أما المجموعة الثانية فتضم سماد طلخا ومركز شباب الأندلس ومركز شباب البتانون، يقام دورى من دور واحد يصعد الأول من كل مجموعة، ثم يقام دورى بين أصحاب المركز الثانى والفائز يتأهل للدور قبل النهائى، وفى السيدات يلعب البنك الأهلى والنادى الأهلى وهليوبوليس والطيران فى المجموعة الأولى، وإتحاد الشرطة ومركز شباب المنزلة وغزل كفر الدوار فى المجموعة الثانية.

يشارك فى منافسات الكاتا رجال 12 لاعبا، هم محمد حمدى (البنك الأهلى)، وكريم وحيد (الصيد)، وكمال قاسم (6اكتوبر)، وعلى عبد الحى (الأهلى)، وهيثم طارق (م.ش.سناد دمياط)، وأحمد هلال (الناصرية)، ونور طارق (طنطا)، وعبد المالك حشمت (سيناء)، وأحمد زعتر (الشمس)، ومحمد طارق (الزمالك)، ومحمد عماد (المهندسين)، وشهاب السيد (الرياضات البحرية).

