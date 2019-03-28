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الخميس 28/مارس/2019 - 06:05 م

جراحون بريطانيون يجرون عملية ختان لرجل بالخطأ

جراحون بريطانيون
وكالات
dostor.org/2570252

شهدت مدينة ليستر البريطانية أغرب عملية ختان لشاب، أجراها جراحون بالخطأ بعد أن خلطوا بينه وبين مريض آخر.

وذكرت صحيفة ذي إنديبندنت، أن الحادث وقع عام 2018 عندما دخل شاب يبلغ من العمر 27 عاما إلى المستشفى لإجراء فحص تنظير للمثانة، وبدلا من ذلك، أجرى الأطباء له عملية ختان.

ورفضت إدارة المستشفى إعطاء أي تفاصيل عن كيفية حدوث الخطأ، ولماذا لم يحتج المريض نفسه على ما جرى له.

وأدرجت هذه "القصة" في فئة الأحداث التي "لم يجب أن تحصل"، بسبب الأخطاء الطبية التي لا رجعة فيها.

وبقيت المعلومات عن هذه الحادثة مخفية عن إدارة الخدمة الوطنية. وطفت "عملية الختان" على السطح عبر تقرير للجنة المؤسسات الطبية في ليستر، وصف أخطاء الأطباء المحليين لعام 2018.

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