الاتحاد الأوروبي يوافق على تعزيز قوام وصلاحيات "فرونتيكس" لمراقبة وحماية الحدود



وافق مفاوضون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على تعزيز قوام خدمة مراقبة وحماية الحدود الأوروبية من 500ر1 في الوقت الحالي إلى 10 آلاف فرد بحلول عام 2027، وهو جدول زمني أبطأ مما كان مطروحا في بداية الأمر.

كما سيتم توسيع صلاحيات الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتيكس) لتشمل المناطق الحدودية للدول الأعضاء، بشرط موافقة الدولة المضيفة على ذلك.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في عام 2018 زيادة قوام "فرونتيكس" إلى 10 آلاف فرد بحلول عام 2020 في إطار سلسلة من الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، رغم التراجع الكبير في أعداد المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى السواحل الأوروبية في السنوات الأخيرة.

وبلغت أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أوروبا في عام 2018 حوالي114ر151 ألف مهاجر، بزيادة 27 في المئة مقارنة بعام 2017، وفقا لبيانات "فرونتيكس".

واستند اقتراح المفوضية الأوروبية على فكرة أن زيادة وتوسيع صلاحيات" فرونتيكس" من شأنه أن يساعد الاتحاد الأوروبي في تعزيز السيطرة على حدوده، مما يعني أن التكتل سيستطيع إزالة نقاط المراقبة ومكافحة الهجرة الموجودة على حدوده الداخلية، بين الدول الأعضاء.

ولكن العديد من دول الاتحاد رأت أن الجدول الزمني طموح للغاية وأن المقترح من شأنه أن ينال من سيادتها في السيطرة على حدودها.

وفي ظل المقترح الذي جرت الموافقة عليه اليوم، فإن "فرونتيكس" ستشرع في زيادة قواتها بداية من عام 2021، وستزيد صلاحياتها لتشمل تنفيذ مهام السيطرة على الحدود وترحيل المهاجرين. وسيسمح للقوات باستخدام القوة وحمل السلاح، حال وافقت الدول الأعضاء على ذلك.

ولكن الدول الأعضاء ستحتفظ بسيادتها على حدودها، وستكون موافقتها ضرورية لتمكين قوات "فرونتيكس" من القيام بعمليات.

ويتعين إحالة الاتفاق الآن إلى البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل الموافقة النهائية عليه.