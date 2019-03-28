دعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي يتصدر الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة لتونس

‏رفع اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية إلى اجتماع وزراء الخارجية الذي يحضر للقمة العربية.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رفع تسعة مشروعات قرارات تشكل الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة على رأسها مشروع قرار بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي يدعو الصناديق العربية المختصة إلى دعم دولة فلسطين في تأسيس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي ومساندتها في إنجاز مشاريع لصالح ‏الفئات الهشة من الشعب الفلسطيني.

كما رفع المجلس مشروع قرار بشأن تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

‏وفيما يتعلق بالمقترح الإماراتي ‏بتأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي.. ‏رفع المجلس الاقتصادي الاجتماعي مشروع قرار بشأن الترحيب بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

ويثمن المشروع دور الإمارات وإسهاماتها في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية والدعوة لمواكبة هذه المبادرة بعد موافقة الدولة لاحق على ضوء الوثائق المتعلقة بإنشائها وطرق عملها وتسييرها.

‏ويرحب المشروع بمبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي ودعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط في هذا المشروع.

‏وأوصى المجلس باعتماد الخطة التنفيذية الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة مع عدم تحمل الدول أعضاء ‏لأي أعباء مالية إضافية.

‏ ‏وفيما يتعلق بخطة التحرك العربية في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ.. ‏أوصى المجلس بتأييد الخطة بما في ذلك ضرورة الالتزام بقيم العدل والتضامن في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وكفالة حقوق الدول العربية في التنمية الاقتصادية والاستفادة من الطفرة العلمية والتكنولوجية المتطورة من خلال العمل على تمكين الدولة الأقل نموا من نيل دعم مالي وتقني عاجل يقوي قدراتها في التكيف مع التغيرات المناخية ‏مع ضمان مسار تنموي مستدام.

و‏وافق المجلس على مشروع "شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية" للاسترشاد بها في الدولة العربية، داعيا الدول الأعضاء إلى نشر مبادئ الشرعة لدى الجهات البحثية لديها.

‏ ‏ووافق المجلس على مشروع قرار يتضمن اعتماد الاستراتيجية العربية لكبار السن، داعيا الدول الأعضاء لأخذ الإستراتيجية ‏بعين الاعتبار في برامجها الوطنية في مجال كبار السن على أن تعمل الأمانة العامة للجامعة العربية ومجلسا وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بالتنسيق مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المعنية على تعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يتلاءم مع تشريعات وقوانين الدول العربية.

‏وقرر المجلس تشكيل لجنة من الأمانة العامة ومجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع فريق العمل من الجمهورية التونسية بصفتها صاحبة المبادرة لإعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.

‏وأوصى المجلس ‏باعتماد خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية الإرهاب، وأوصى بتكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية المتخصصة ‏والمنظمات العربية وكافة الشركاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى الإرهاب.

‏وفيما يتعلق بمشروع القرار بشأن وضع حد لعملية تجنيد الأطفال في إطار الأعمال المسلحة.. ‏أوصى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في مشروع القرار بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة بوضع خطة شاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال من قبل العصابات والمليشيات الإرهابية بما يكفل حقوقهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

‏وأوصى المجلس بعرض الكتاب المشار إليه على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته القادمة وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن.