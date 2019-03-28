القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

عالم
الخميس 28/مارس/2019 - 06:03 م

دعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي يتصدر الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة لتونس

دعم المؤسسة الفلسطينية
أ ش أ
dostor.org/2570247

‏رفع اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية إلى اجتماع وزراء الخارجية الذي يحضر للقمة العربية.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رفع تسعة مشروعات قرارات تشكل الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة على رأسها مشروع قرار بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي يدعو الصناديق العربية المختصة إلى دعم دولة فلسطين في تأسيس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي ومساندتها في إنجاز مشاريع لصالح ‏الفئات الهشة من الشعب الفلسطيني.
كما رفع المجلس مشروع قرار بشأن تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
‏وفيما يتعلق بالمقترح الإماراتي ‏بتأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي.. ‏رفع المجلس الاقتصادي الاجتماعي مشروع قرار بشأن الترحيب بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي.
ويثمن المشروع دور الإمارات وإسهاماتها في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية والدعوة لمواكبة هذه المبادرة بعد موافقة الدولة لاحق على ضوء الوثائق المتعلقة بإنشائها وطرق عملها وتسييرها.
‏ويرحب المشروع بمبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي ودعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط في هذا المشروع.
‏وأوصى المجلس باعتماد الخطة التنفيذية الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة مع عدم تحمل الدول أعضاء ‏لأي أعباء مالية إضافية.
‏ ‏وفيما يتعلق بخطة التحرك العربية في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ.. ‏أوصى المجلس بتأييد الخطة بما في ذلك ضرورة الالتزام بقيم العدل والتضامن في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وكفالة حقوق الدول العربية في التنمية الاقتصادية والاستفادة من الطفرة العلمية والتكنولوجية المتطورة من خلال العمل على تمكين الدولة الأقل نموا من نيل دعم مالي وتقني عاجل يقوي قدراتها في التكيف مع التغيرات المناخية ‏مع ضمان مسار تنموي مستدام.
و‏وافق المجلس على مشروع "شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية" للاسترشاد بها في الدولة العربية، داعيا الدول الأعضاء إلى نشر مبادئ الشرعة لدى الجهات البحثية لديها.
‏ ‏ووافق المجلس على مشروع قرار يتضمن اعتماد الاستراتيجية العربية لكبار السن، داعيا الدول الأعضاء لأخذ الإستراتيجية ‏بعين الاعتبار في برامجها الوطنية في مجال كبار السن على أن تعمل الأمانة العامة للجامعة العربية ومجلسا وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بالتنسيق مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المعنية على تعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يتلاءم مع تشريعات وقوانين الدول العربية.
‏وقرر المجلس تشكيل لجنة من الأمانة العامة ومجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع فريق العمل من الجمهورية التونسية بصفتها صاحبة المبادرة لإعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
‏وأوصى المجلس ‏باعتماد خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية الإرهاب، وأوصى بتكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية المتخصصة ‏والمنظمات العربية وكافة الشركاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى الإرهاب.
‏وفيما يتعلق بمشروع القرار بشأن وضع حد لعملية تجنيد الأطفال في إطار الأعمال المسلحة.. ‏أوصى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في مشروع القرار بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة بوضع خطة شاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال من قبل العصابات والمليشيات الإرهابية بما يكفل حقوقهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
‏وأوصى المجلس بعرض الكتاب المشار إليه على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته القادمة وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ يومين

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ يومين

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 4 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ 4 أيام

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ 6 أيام

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

الآن

الشيخ محمد بن زايد يشيد بما شهده من إنجازات فى العلمين الجديدة

الباز: معارضو التعديلات الدستورية يعانون من "فوبيا مبارك"

رسالة كويتية إلى دول الخليج في ظل استمرار الأزمة القطرية

هل هي الخيانة؟.. القصة الكاملة لانفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب

ads
الأكثر قراءة

مشجع يرش ماء مغليا على امرأة حكم

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

سمية الخشاب تتجاهل طلاقها بالأصفر.."متهزرش بقى يا أحمد"

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

ألبومات الصور

بالصور.. ماجدة الرومى تزور القرى الفقيرة فى الأقصر

"الأوقاف" تُصدر بيانًا بشأن مسجد "سيدى يوسف السطوحى" فى كفر الشيخ

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

رياضة

ليفربول ومانشستر سيتي يتنافسان على ضم إنسيني نجم نابولي

انطلاق الأدوار التمهيدية للفرق المصرية المشاركة فى البطولة العربية للكاراتية

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي أمام الزمالك.. ونجل شوبير مفاجأة القمة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

مشجع يرش ماء مغليا على امرأة حكم

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

سمية الخشاب تتجاهل طلاقها بالأصفر.."متهزرش بقى يا أحمد"

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

كشكول

اقتصادي: هناك توجه حكومي لزيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة

طب بنها تنظم المؤتمر العلمي السنوي لأمراض القلب والأوعية الدموية

طب بنها تنظم احتفالية كبري بتخريج الدفعة "31"

"التعليم" تنظم مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية

رئيس جامعة المنيا يفتتح المؤتمر الدولى السابع لـ"أسنان المنيا"

الأمصار

الاتحاد الأوروبي: نأمل موافقة البرلمان البريطانى على البريكست

بن زايد يزور مدينة العلمين الجديدة.. ويعلق: مصر تمضي نحو الازدهار "صور"

استاد القاهرة يستعد.. اللجنة المنظمة: أرض الملعب في حالة طيبة

السفارة الألمانية تحتفي بفتيات مصر: أنتن قويات وذكيات

البرنامج السعودي يكشف ما يميز مشروع مطار مأرب

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الوكالة الاتحادية للعمل: الاحتياج لقوى عاملة لا يزال كبيرًا بألمانيا

جراحون بريطانيون يجرون عملية ختان لرجل بالخطأ

"ناسا" تطلب أشخاصًا للبقاء في الفراش لمدة شهرين مقابل 19 ألف دولار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

5 بدائل صحية للبلاستيك في الحياة اليومية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎