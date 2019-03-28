لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء بعد غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدوري الممتاز.



وتواجد ثلاثي الأهلي عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد هاني في المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الأول؛ لخوض مباراة النيجر في تصفيات أمم إفريقيا، وودية نيجيريا التي أقيمت مؤخرا في نيجيريا.



كما شهدت تدريبات الأهلي اليوم انتظام لاعبي المنتخب الأولمبي بعد عودتهم من المشاركة بمعسكر المنتخب الذي أقيم في إسبانيا والذي شهد تواجد رباعي الأهلي رمضان صبحي وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير، كما شارك عمرو السولية في التدريبات اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من إصابة في الركبة.



يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض القمة 117.



فيما أدى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق تدريبات استشفائية على هامش مران الأهلي على ملعب التتش. وخضع معلول، لبرنامج استشفائي بعد عودته من تونس، وانتهاء مهمته مع منتخب بلاده.



وأدى أحمد الشيخ جلسة تأهيل في الجيم على هامش مران الفريق، ويعاني الشيخ من الإصابة بكدمة في الركبة غادر على إثرها مران الفريق أمس الأول الثلاثاء.



كما خضع وليد سليمان لبرنامج بدني تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، حيث كان سليمان تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة شبيبة الساورة التي أقيمت في الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

