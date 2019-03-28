تكريم ملكي لهاري كين بعد تألقه في مونديال روسيا 2018

كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج في قصر باكينغهام بالعاصمة البريطانية لندن اللاعب هارى كين مهاجم نادي توتنهام، ومنحه وسام الإمبراطورية فئة " MBE" تقديرا لخدماته لرياضة كرة القدم.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن التكريم جاء نظرا لما حققه كين مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة "روسيا 2018".



وسجل كين في شباك تونس وبنما وكولومبيا، 6 أهداف، ليحصد لقب هداف مونديال روسيا، وهو أول إنجليزي يتوج هدافا لكأس العالم منذ بطولة عام 1986، عندما حصدها جاري لينكر.



