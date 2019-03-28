لقاء مفاجئ بين وزير الخارجية الأمريكي ونائب وزير الدفاع السعودي

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بوميو، اليوم الخميس، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في واشنطن، معبرا عن تقديره لدعم المملكة لجهود مارتن غريفيث المبعوث الأممي لدفع العملية السياسية في اليمن.



وناقش وزير الخارجية الأميركي ونائب وزير الدفاع السعودي، في لقاء مفاجىء لم يعلن عنه سابقا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية بما فيها مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



واتفق الجانبان خلال اللقاء وزير على ضرورة التزام الأطراف في اليمن باتفاق السويد الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي ديسمبر الماضي.



وعين الملك سلمان بن عبدالعزيز ابنه خالد نائبا لوزير الدفاع بعد أن كان يشغل منصب سفير المملكة لدى واشنطن.

