مشجع يرش ماء مغليا على امرأة حكم

رش مشجع على الحكمة روزانا باز البالغة من العمر الـ47 عاما، ماء مغليا، خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي "ماركيسادو" وضيفه "سان مارتن" ضمن دوري سان خوان الأرجنتيني لكرة القدم.



وقبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، رش أحد المشجعين الغاضبين من قرار حكم الساحة إيقاف اللعب خلال هجمة مرتدة لأصحاب الأرض عندما كانت النتيجة تشير لتأخرهم بهدف نظيف، مياها مغلية من "ترمس" كان بحوزته على حكم التماس روزانا باز.



وقالت روزانا بعد اللقاء: "شعرت فجأة بمياه مغلية على ظهري ورافقتها آلام شديدة فاستدعيت حكم الساحة ليسكب مياه باردة على مكان الحروق، ورغم بعض الآلام قررت مواصلة التحكيم حتى نهاية المباراة".



وختمت قائلة: "أتمنى أن لا يتكرر هذا الموقف لا معي ولا مع أحد من زملائي، هذه الأفعال تسيء للرياضة، أنا أحب عملي، ولن يبعدني هذا الموقف عن التحكيم".