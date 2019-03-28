محكمة سعودية تفرج مؤقتا عن متهمات في قضايا أمنية

أفرجت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم الخميس، مؤقتا عن ثلاثة من الموقوفين في قضايا الإخلال بأمن المملكة.



وأوضحت المحكمة في قرارها أن المتهمين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 9 1439هـ استنادا للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية أفرج عنهم مؤقتا، بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأكدت المحكمة أن القرار جاء بعد دراستها لطلبات المتهمين التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم.



ومن المقرر أن تواصل المحكمة النظر في قضايا الموقوفين وحضورهم للجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.



وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق اليوم إن السلطات السعودية أطلقت سراح بعض الناشطات المحتجزات بتهم تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب، وهن الأكاديمية رقية المحارب، والأستاذة الجامعية عزيزة اليوسف، والمدونة إيمان النفجان، ومن المتوقع الإفراج عن آخريات.