تكريم 40 مشارك في دورة "أساسيات الرعاية البيطرية للأغنام" بمطروح

"الأوقاف" تُصدر بيانًا بشأن مسجد "سيدى يوسف السطوحى" فى كفر الشيخ

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، بيانًا حول ما أُثير بشأن مسجد "سيدى يوسف السطوحى"، والذى يُعد أول مسجد انضم إلى الوزارة فى مصر، والواقع بقرية "البنائين"، التابعة لمدينة البرلس، فى محافظة كفر ...