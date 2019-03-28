تكريم 40 مشارك في دورة "أساسيات الرعاية البيطرية للأغنام" بمطروح

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محافظات
الخميس 28/مارس/2019 - 05:49 م
ياسمين شعيب
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بالصور.. ماجدة الرومى تزور القرى الفقيرة فى الأقصر
زارت الفنانة ماجدة الرومي، اليوم الخميس، قري منطقة أرمنت الحيط بالجنوب الغربي من جانب الأقصر، وذلك على هامش مشاركتها في البرنامج الخيري الذي تنظمه مؤسسة راعي مصر للتنمية بالمحافظة. وزارت الرومي عدد ...
"الأوقاف" تُصدر بيانًا بشأن مسجد "سيدى يوسف السطوحى" فى كفر الشيخ
أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، بيانًا حول ما أُثير بشأن مسجد "سيدى يوسف السطوحى"، والذى يُعد أول مسجد انضم إلى الوزارة فى مصر، والواقع بقرية "البنائين"، التابعة لمدينة البرلس، فى محافظة كفر ...
بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة
شهدت قرية خربتا التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حماده بالبحيرة، منذ قليل، حادث مؤسف إثر مصرع طالبة بالصف الثاني الثانوي، تحت عجلات سيارة جمع القمامة التابعة لمجلس الوحدة المحلية لمدينة كوم حمادة بمحافظة ...