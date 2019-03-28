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مصر
الخميس 28/مارس/2019 - 05:49 م

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد لإنشاء قرية نموذجية بمركز الخارجة

بنك مصر يوقع بروتوكول
أ ش أ
dostor.org/2570235

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد لإنشاء قرية نموذجية مساحتها 1000 فدان بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمبلغ 35 مليون جنيه.

وقع البروتوكول رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بهدف المساهمة في دعم مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بمستوى الفرد، من خلال إنشاء 100 منزل طبقا لطبيعة المحافظة يتم تجهيزها بجميع المرافق بالإضافة إلى مساحة مخصصة للأنشطة المختلفة مثل (تربية المواشي والدواجن).

وذكر بيان للبنك اليوم الخميس أن محافظة الوادي الجديد ذات بعد استراتيجي مهم وإحدى المحافظات الواعدة التي تعتبر بوابة الأمل للعبور إلى المستقبل وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء ومضاعفة الرقعة الزراعية.
وأضاف أن البنك يحرص دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري (حكومي وأهلي وخاص) من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

ونوه البيان إلى أن بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات).

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