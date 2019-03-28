القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

منوعات
الخميس 28/مارس/2019 - 05:47 م

قتل الفئران يساعد كثير من الحيوانات المهددة بالانقراض

قتل الفئران يساعد
وكالات
dostor.org/2570232

كشفت دراسة أن قتل الفئران والجرذان والقطط الوحشية في 169 جزيرة حول العالم، يمكن أن يساعد في إنقاذ عُشر أكثر الأنواع المهددة بالانقراض على الأرض.

وقالت الدراسة، التي تأتي برعاية "RSPB" و"Birdlife International"، إن الحيوانات الدخيلة غير الأصلية تقتل الطيور البحرية المهددة بالانقراض، وكذلك السحالي والضفادع.

ويجد ترتيب الجزر في الدراسة أن أحد أفضل المواقع لبرنامج الاستئصال، هو جزيرة "جوف" البريطانية، وهي جزء من إقليم "تريستان دا كونها" في جنوب المحيط الأطلسي.

ويمكن أن ينعكس برنامج الاستئصال، المقرر إطلاقه بحلول عام 2020، بشكل إيجابي على طيور القطرس المهددة بالانقراض.

وتستقطب الجزر العديد من الأنواع، التي لا توجد في أي مكان آخر على الأرض، وهي نقطة فعالة للانقراض.

ووجدت الدراسة أنه بالإضافة إلى خطر الجرذان والقطط على الأنواع البحرية، تشكل الخنازير الوحشية والماعز تهديدا حقيقا أيضا.

وفي حين أن الأمر قد يبدو مهمة صعبة، إلا أن أكثر من 300 جزيرة نجحت في القضاء على الفئران والجرذان.

وقال الدكتور نيك هولمز، المعد الرئيس في الدراس التي أجريت على جزيرة "آيلاند كونسيرفيشن": "القضاء على الثدييات الغازية في الجزر هو وسيلة قوية لإزالة تهديد رئيس على الأنواع الأخرى، ومنع الانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي. وتعد الدراسة تقييما عالميا لا يقدر بثمن للمكان الذي يدعم عملية صنع القرار على الصعيدين الإقليمي والوطني حول مكان وكيفية منع الانقراض".

وشملت الدراسة المنشورة في مجلة "PLOS One"، نحو 1184 من الطيور والثدييات والزواحف والبرمائيات الأصلية المعرضة لخطر شديد، و184 من الثدييات غير الأصلية على 1279 جزيرة حول العالم.

وفي المجموع، حُددت 107 جزر، حيث يمكن "تقنيا وسياسيا" البدء في برنامج الاستئصال بحلول عام 2020.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ أكثر من شهرين

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 4 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 5 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ 5 شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ 6 شهر

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

الآن

الشيخ محمد بن زايد يشيد بما شهده من إنجازات فى العلمين الجديدة

الباز: معارضو التعديلات الدستورية يعانون من "فوبيا مبارك"

رسالة كويتية إلى دول الخليج في ظل استمرار الأزمة القطرية

هل هي الخيانة؟.. القصة الكاملة لانفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب

ads
الأكثر قراءة

مشجع يرش ماء مغليا على امرأة حكم

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

سمية الخشاب تتجاهل طلاقها بالأصفر.."متهزرش بقى يا أحمد"

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

ألبومات الصور

بالصور.. ماجدة الرومى تزور القرى الفقيرة فى الأقصر

"الأوقاف" تُصدر بيانًا بشأن مسجد "سيدى يوسف السطوحى" فى كفر الشيخ

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

رياضة

ليفربول ومانشستر سيتي يتنافسان على ضم إنسيني نجم نابولي

انطلاق الأدوار التمهيدية للفرق المصرية المشاركة فى البطولة العربية للكاراتية

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي أمام الزمالك.. ونجل شوبير مفاجأة القمة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

مشجع يرش ماء مغليا على امرأة حكم

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

سمية الخشاب تتجاهل طلاقها بالأصفر.."متهزرش بقى يا أحمد"

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

كشكول

اقتصادي: هناك توجه حكومي لزيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة

طب بنها تنظم المؤتمر العلمي السنوي لأمراض القلب والأوعية الدموية

طب بنها تنظم احتفالية كبري بتخريج الدفعة "31"

"التعليم" تنظم مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية

رئيس جامعة المنيا يفتتح المؤتمر الدولى السابع لـ"أسنان المنيا"

الأمصار

الاتحاد الأوروبي: نأمل موافقة البرلمان البريطانى على البريكست

بن زايد يزور مدينة العلمين الجديدة.. ويعلق: مصر تمضي نحو الازدهار "صور"

استاد القاهرة يستعد.. اللجنة المنظمة: أرض الملعب في حالة طيبة

السفارة الألمانية تحتفي بفتيات مصر: أنتن قويات وذكيات

البرنامج السعودي يكشف ما يميز مشروع مطار مأرب

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الوكالة الاتحادية للعمل: الاحتياج لقوى عاملة لا يزال كبيرًا بألمانيا

جراحون بريطانيون يجرون عملية ختان لرجل بالخطأ

"ناسا" تطلب أشخاصًا للبقاء في الفراش لمدة شهرين مقابل 19 ألف دولار

الصحة

5 بدائل صحية للبلاستيك في الحياة اليومية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎