تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 2.2 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على مليوني و214 ألفا و11 جنيهًا بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة، وذلك إلى جلسة 22 أبريل المقبل.



عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.



كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، استغلال متهم يعمل كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك.. ووجهت له النيابة تهم قيامه تسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.



وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أي مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم، بزعم أنهم خاضعون للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.