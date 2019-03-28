رئيس البرلمان العربى يشارك فى القمة العربية الأحد المقبل

يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثلاثين بالجمهورية التونسية يوم الأحد المقبل 31 مارس 2019م.



وسوف يُلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة أمام القادة العرب، يستعرض فيها رؤية البرلمان العربي بشأن أهم التحديات والمخاطر الجسيمة التي تهدد الأمن القومي العربي وسبل معالجتها وفي مقدمتها: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والقرار المرفوض الصادر مؤخرًا عن الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال على الجولان العربي السوري المحتل، والعمليات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات العربية، والتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية.



وسيشير رئيس البرلمان العربى إلى أهم ما صدر عن البرلمان العربي من قراراتٍ ووثائقٍ وخطط عمل لدعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، ومنها: "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات"، وجلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي لدعم السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقرار البرلمان العربي بشأن "التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، وخطة البرلمان العربي لوضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.



كما سينقل رئيس البرلمان العربي للقمة العربية مطالب الشعب العربي في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، وأن السبيل الأنجع لمواجهة كل هذه التحديات يكون من خلال التضامن العربي، وتبني سياسات ومواقف عربية موحدة للدفاع عن أمن وسيادة ووحدة الدول العربية وحماية مجتمعاتها.

