قوات الجيش اليمنى تطلق عملية عسكرية في حجة وتحرر قرى بعبس

حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، مواقع استراتيجية، في مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبرنت" أن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير قرى "بني كديش"و"الأكوع" و"الخادمة"، في مديرية عبس.

كما تمكنت قوات الجيش من الوصول إلى قرية الظهر قرب سوق البداح في مركز عزلة بني حسن، وقطع الخط الدولي المؤدي الى عبس شفر مما أسفرعن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها،ولا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لأبطال الجيش في المديرية.