حزب المحافظين الكندي يبدأ مهاجمة ضريبة الكربون الحكومية برسائل نصية للناخبين

بدأ حزب المحافظين الكندي استخدام تقنية جديدة قبل الإنتخابات الفيدرالية القادمة للوصول إلى الناخبين بهجوم على ضريبة الكربون الخاصة بالحكومة الفيدرالية قبل أيام قليلة من بدء نفاذها.

ويقوم حزب المعارضة الرسمية بنشر أدوات التوعية السياسية المعتادة - شراء الإعلانات وحملات تصل لمنازل الناخبين - لكنه يخطط أيضا لإرسال رسائل مباشرة إلى هواتف الناخبين في المقاطعات الأربع التي يتم فيها تطبيق سياسة تسعير الكربون الفيدرالية.

وابتداء من اليوم الخميس، سيقوم حزب المحافظين بإرسال رسائل جماعية للناخبين برسالة من القائد الفيدرالي للحزب، آندرو شير، حيث يصر على أن ضريبة حكومة ترودو على الكربون يجب أن تلغى.

وفي إحدى الرسائل إلى الناخبين، ذكر المحافظون أن "ضريبة الكربون الخاصة بجاستن بيير جيمس ترودو رئيس وزراء كندا وزعيم الحزب الليبرالي الكندي سترفع سعر البنزين خمسة سنتات يوم الاثنين، لذلك املأ خزان الوقود الخاص بسيارتك".

ويقوم الحزب بسحب أرقام الهواتف من قاعدة البيانات الخاصة به واستخدام البرامج التي تنشئ أرقام هواتف بشكل عشوائي بناء على رموز المنطقة. لذلك حتى لو لم تشارك رقم هاتفك مطلقا مع حزب المحافظين الكندي، فقد تستقبل على رسائل منه.

وقرر رئيس الوزراء ترودو فرض ضريبة الكربون بهدف مكافحة التغير المناخي. وكشف ترودو عن خطته لفرض "تعريفة تلوث" على المقاطعات الكندية التي لم تحدد ضريبة كربون خاصة بها.

وتعارض أربع مقاطعات هي "سسكتشوان" و"مانيتوبا" و"أونتاريو" و"نيوبرنزويك" خطة الحكومة الفدراليّة في حين وضعت مقاطعات أخرى معايير خاصة بها لمكافحة التغير المناخي.