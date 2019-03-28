رئيس أركان الجزائر: الجيش يعمل على أن يكون مثالًا طيبًا فى حب الوطن

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، أن جيش بلاده يعمل على أن يكون مثالًا طيبًا فى حب الوطن والتضحية في سبيله.



وقال الفريق قايد صالح فى زيارته لولاية بسكرة (شرق)، اليوم الخميس، إن "البلد الآمن والمطمئن على حاضر أبنائه ومستقبلهم، هو ذلك البلد الذي يمتلك جيشًا قويًا بكل ما تعنيه هذه العبارة من معان ودلالات".



وأشار إلى أن قوة الجيش الجزائرى سليل جيش التحرير الوطنى، يستمدها أساسًا من قوة تركيبته البشرية، التي بقدر ما تتفانى في اكتساب كل مقومات التمرس المهني والعملي المتوافق مع مهامه، فإنها تتفانى أيضا وتعمل جاهدة على أن تكون قدوة حسنة ومثالًا طيبًا يقتدى به في حب الوطن والتضحية في سبيله".



وأكد على ضرورة عمل أفراد الجيش بشكل متواصل وغير محدود للوفاء، بما عليهم من مسئوليات، وأداء ما يجب عليهم من مهام نبيلة، اقتداء بسلفهم من جيش التحرير الوطني.



وقال "إن الحس الوطني الذي تتحلون به أنتم أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، أنتم أبناء الجزائر السيدة والحرة والمستقلة، إنما هو وليد ذلك الحس التاريخي الذي يبقى دوما يمثل ليس فقط مصدر فخر ومنبع اعتزاز، وإنما أيضا يمثل شاحنا معنويا قويا يدفع بكم وبكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بل، وبكافة أبناء الجزائر، إلى المزيد من العمل المثابر وإلى المزيد من العمل المثمر والمخلص للجيش وللوطن".



وفي هذا الإطار؛ فإننا نحرص أشد الحرص على تكريم التاريخ الذي لا سبيل له سوى التذكر والاقتداء، والذي يبقى سبيله الأول بالنسبة للجيش الوطني الشعبي، هو الإصرار على أن يكون خير خلف لخير سلف، وحتى يكون خير خلف لخير سلف، عليه أن يجتهد بإخلاص، من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المسطرة".