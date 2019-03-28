الليجا تعود بديربي كتالونيا في أسبوع مواصلة التفاؤل لريال مدريد مع زيدان

يعود الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا سانتاندر" مجددا بعد التوقف الدولي بديربي كاتالونيا بين برشلونة ليونيل ميسي وإسبانيول "وو لي" إضافة لمواجهات بست نقاط في قمة وقاع جدول الترتيب في أسبوع مواصلة ريال مدريد للتفاؤل مع زين الدين زيدان.

ووفقا لتقرير الليجا حول الجولة الـ29 من المسابقة، فإن أكبر نجم كروي في الصين سيواجه أبرز لاعب في العالم للمرة الأولى على ملعب "كامب نو" بعد غد السبت بعدما سجل ميسي ثنائية في فوز برشلونة المتصدر بالذهاب برباعية نظيفة في ديسمبر الماضي، لكن وصول وو في يناير ساعد إسبانيول في القفز بالجدول من خلال 7 مباريات لم ينهزم فيها الفريق سوى مرة واحدة.

وسيعود زيدان، المدير الفني الفرنسي للريال، إلى "سانتياجو بيرنابيو" مساء الأحد ساعيا إلى مواصلة التفاؤل المحيط بمهمته الثانية في تدريب "لوس بلانكوس"، في ضوء بقاء هويسكا الضيف بقاع الجدول وانقياده للخسارة أمام الميرينجي في مواجهة شهر ديسمبر بهدف نظيف.

أما أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني فقد ظل بعيدا عن الصدارة أثناء التوقف الدولي 10 نقاط، لذلك فإن فريق المدرب دييجو سيموني يحتاج بالفعل للفوز عندما يحل ضيفا مساء السبت على ديبورتيفو ألافيس الذي خسر مرة واحدة حتى الآن هذا الموسم على ملعبه "مينديزوروتزا" المميز من حيث أجوائه وجماهيره ليبقى في المركز الخامس الجيد بالنسبة له.

وينطلق الأسبوع مساء غد الجمعة في كتالونيا حيث يتواجه فريقان جاهزان في "مونتليفي" الذي يستضيف مواجهة جيرونا مع ضيفه أتلتيك بيلباو بعدما جمع كل منهما 10 نقاط من آخر 5 مواجهات بالليجا ليحتفظ بالنسق التصاعدي في الجدول هذا الموسم.

ويشهد يوم الأحد لقاء ديربي في الضواحي الجنوبية لمدريد بين خيتافي وليجانيس على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريز" وسط وصول الدولي الإسباني خايمي ماتا المنضم حديثا لمنتخب "لا روخا" بخيتافي إلى المركز الرابع من خلال أهدافه، لكن هذا النوع المباريات سيضمن تقديم ليجانيس لكل ما لديه من أجل تحقيق الانتصار الأول على الإطلاق على حساب الجار.

وسيحل فياريال صاحب المركز الـ17 ضيفا مساء السبت على ملعب "بالايدوس" على سلتا فيجو صاحب المركز الـ18 في مواجهة بست نقاط، بعدما حقق فريق الغواصات الصفراء فوزين متتاليين لكن سلتا تحسن أيضا مع قدوم المدرب فران إسكريبا المعين مؤخرا.

ويبدأ برنامج مباريات الأحد باستضافة إيبار لليفانتي في "إيبوروا" حيث سيأمل مدربي الفريقين، اللذين يتسم طريقة لعبهما بالطابع الدفاعي، في إعادة للتعادل المثير بنتيجة 4-4 خلال مواجهتهما الأولى في وقت سابق من الموسم.

وسيكون أول لقاء يعود فيه باكو خيميث لتدريب رايو فاييكانو أمام ريال بيتيس صاحب النتائج المفاجئة في وقت يحتاج فيه الفريق المدريدي القابع في المركز الـ19 لإنهاء سلسلة الهزائم المتتالية في آخر سبع مباريات بالليجا.

ويعد لقاء إشبيلية أمام فالنسيا على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" أحد أكثر المواجهات التاريخية في الليجا ويزيد من أهمية مواجهة الأحد أمل الفريقين في المشاركة بالمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وكانت الأجواء أفضل في ريال بلد الوليد خلال التوقف الدولي بعد انتصاره على أمام مضيفه إيبار في آخر لقاء بالليجا وسيساعد إحراز النقاط الثلاث أمام ريال سوسيداد مساء الأحد في إبعاد الفريق عند دوامة الهبوط.

