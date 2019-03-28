القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 04:41 م

الليجا تعود بديربي كتالونيا في أسبوع مواصلة التفاؤل لريال مدريد مع زيدان

الليجا تعود بديربي
أ ش أ
dostor.org/2570171

يعود الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا سانتاندر" مجددا بعد التوقف الدولي بديربي كاتالونيا بين برشلونة ليونيل ميسي وإسبانيول "وو لي" إضافة لمواجهات بست نقاط في قمة وقاع جدول الترتيب في أسبوع مواصلة ريال مدريد للتفاؤل مع زين الدين زيدان.
ووفقا لتقرير الليجا حول الجولة الـ29 من المسابقة، فإن أكبر نجم كروي في الصين سيواجه أبرز لاعب في العالم للمرة الأولى على ملعب "كامب نو" بعد غد السبت بعدما سجل ميسي ثنائية في فوز برشلونة المتصدر بالذهاب برباعية نظيفة في ديسمبر الماضي، لكن وصول وو في يناير ساعد إسبانيول في القفز بالجدول من خلال 7 مباريات لم ينهزم فيها الفريق سوى مرة واحدة.
وسيعود زيدان، المدير الفني الفرنسي للريال، إلى "سانتياجو بيرنابيو" مساء الأحد ساعيا إلى مواصلة التفاؤل المحيط بمهمته الثانية في تدريب "لوس بلانكوس"، في ضوء بقاء هويسكا الضيف بقاع الجدول وانقياده للخسارة أمام الميرينجي في مواجهة شهر ديسمبر بهدف نظيف.
أما أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني فقد ظل بعيدا عن الصدارة أثناء التوقف الدولي 10 نقاط، لذلك فإن فريق المدرب دييجو سيموني يحتاج بالفعل للفوز عندما يحل ضيفا مساء السبت على ديبورتيفو ألافيس الذي خسر مرة واحدة حتى الآن هذا الموسم على ملعبه "مينديزوروتزا" المميز من حيث أجوائه وجماهيره ليبقى في المركز الخامس الجيد بالنسبة له.
وينطلق الأسبوع مساء غد الجمعة في كتالونيا حيث يتواجه فريقان جاهزان في "مونتليفي" الذي يستضيف مواجهة جيرونا مع ضيفه أتلتيك بيلباو بعدما جمع كل منهما 10 نقاط من آخر 5 مواجهات بالليجا ليحتفظ بالنسق التصاعدي في الجدول هذا الموسم.
ويشهد يوم الأحد لقاء ديربي في الضواحي الجنوبية لمدريد بين خيتافي وليجانيس على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريز" وسط وصول الدولي الإسباني خايمي ماتا المنضم حديثا لمنتخب "لا روخا" بخيتافي إلى المركز الرابع من خلال أهدافه، لكن هذا النوع المباريات سيضمن تقديم ليجانيس لكل ما لديه من أجل تحقيق الانتصار الأول على الإطلاق على حساب الجار.
وسيحل فياريال صاحب المركز الـ17 ضيفا مساء السبت على ملعب "بالايدوس" على سلتا فيجو صاحب المركز الـ18 في مواجهة بست نقاط، بعدما حقق فريق الغواصات الصفراء فوزين متتاليين لكن سلتا تحسن أيضا مع قدوم المدرب فران إسكريبا المعين مؤخرا.
ويبدأ برنامج مباريات الأحد باستضافة إيبار لليفانتي في "إيبوروا" حيث سيأمل مدربي الفريقين، اللذين يتسم طريقة لعبهما بالطابع الدفاعي، في إعادة للتعادل المثير بنتيجة 4-4 خلال مواجهتهما الأولى في وقت سابق من الموسم.
وسيكون أول لقاء يعود فيه باكو خيميث لتدريب رايو فاييكانو أمام ريال بيتيس صاحب النتائج المفاجئة في وقت يحتاج فيه الفريق المدريدي القابع في المركز الـ19 لإنهاء سلسلة الهزائم المتتالية في آخر سبع مباريات بالليجا.
ويعد لقاء إشبيلية أمام فالنسيا على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" أحد أكثر المواجهات التاريخية في الليجا ويزيد من أهمية مواجهة الأحد أمل الفريقين في المشاركة بالمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.
وكانت الأجواء أفضل في ريال بلد الوليد خلال التوقف الدولي بعد انتصاره على أمام مضيفه إيبار في آخر لقاء بالليجا وسيساعد إحراز النقاط الثلاث أمام ريال سوسيداد مساء الأحد في إبعاد الفريق عند دوامة الهبوط.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

"عبدالعال" يجيب عن السؤال الأهم: "لماذا نعدل الدستور؟"

أول تعليق من ريم البارودى على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

التضامن تجري قرعة اختيار حجاج الجمعيات الاثنين

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

ads
الأكثر قراءة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

سمية الخشاب تتجاهل طلاقها بالأصفر.."متهزرش بقى يا أحمد"

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

الليجا تعود بديربي كتالونيا في أسبوع مواصلة التفاؤل لريال مدريد مع زيدان

ميسي يعود لتدريبات برشلونة

هيرنانديز المنتقل إلى بايرن في صفقة قياسية يخضع لجراحة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

سمية الخشاب تتجاهل طلاقها بالأصفر.."متهزرش بقى يا أحمد"

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

كشكول

ماجدة نصر تكشف ملامح مخصصات التعليم فى موازنة 2020

ندوة بدراسات بنات السادات حول "دور الأزهر في استقرار مصر"

"السيستم" صداع في رأس طلاب مدرسة الهلال الأحمر لليوم الخامس

"معًا نستطيع" ترصد تقريرها لامتحان اليوم الخامس لامتحانات الأول الثانوي

رئيس غرفة صناعة المعلومات: "بارسون" المسئول عن مشكلة امتحانات أولي ثانوي

الأمصار

بن زايد يزور مدينة العلمين الجديدة.. ويعلق: مصر تمضي نحو الازدهار "صور"

استاد القاهرة يستعد.. اللجنة المنظمة: أرض الملعب في حالة طيبة

السفارة الألمانية تحتفي بفتيات مصر: أنتن قويات وذكيات

البرنامج السعودي يكشف ما يميز مشروع مطار مأرب

الأمير وليام يزور نيوزيلندا ويلتقي أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الأمير وليام يزور نيوزيلندا لتأبين ضحايا المذبحة

كشف النقاب عن أكبر وأقدم ديناصور في العالم

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع

مباريات
الصحة

5 بدائل صحية للبلاستيك في الحياة اليومية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎