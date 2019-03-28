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عالم
الخميس 28/مارس/2019 - 04:40 م

رابطة العالم الإسلامي توقع اتفاقية تعاون مع صندوق دعم الثقافة والعلوم الروسي

رابطة العالم الإسلامي
أ ش أ
dostor.org/2570170

وقع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، اتفاقية تعاون ثنائية مع صندوق دعم الثقافة والعلوم والتعليم التابع للحكومة الروسية ومقره موسكو، ممثلا بمدير الصندوق ألكسندر فلاديميروفيتش جدانوفز.

وأفاد بيان للرابطة أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، بأن الاتفاقية تستند على الرغبة المتبادلة في ترسيخ الأخلاق العالية والإنسانية والاعتدال في مواطني بلدانهما، وتجنب التطرف في الدين، ونشر التسامح والمحبة للوطن، واحترام القانون والحوار السلمي وحسن الجوار مع الأديان والثقافات الأخرى.

وأقرت الاتفاقية تسهيل التفاعل بين المسلمين والمنظمات الإسلامية في روسيا وبلدان العالم الإسلامي في القضية النبيلة المتعلقة بدعم الثقافة الإسلامية والعلوم والتعليم، إضافة إلى الأعمال الخيرية وغيرها من الشؤون الاجتماعية المفيدة.

وشددت على أهمية التعاون في نبذ تكون وظهور أفكار التطرف والتعصب والعدوان والعداء بين الأديان وبين الأعراق والأيديولوجية التي تؤدي إلى الإرهاب، والتعاون بين المنظمات ذات الطبيعة الإنسانية، بهدف ضمان التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة؛ مشددة على ضرورة مباشرة تنفيذ بنودها من أجل تعزيز السلام والأمن لشعوبنا.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول أنشطة المراكز العلمية والمنتديات الثقافية والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام ومختلف وسائل الاتصال، وتبادل المنشورات العلمية والفكرية والثقافية والمجلات والكتيبات ومقاطع الفيديو وغيرها من منشورات وسائل الإعلام الأخرى.

وفوضت الاتفاقية "الرابطة" بتقديم المعلومات والتوصيات عن المؤسسات التي ترغب في التعاون مع المسلمين والمؤسسات الإسلامية في روسيا، بعد إشعار "الصندوق" بخطاب رسمي؛ إضافة إلى تقديم الصندوق لإدارة رابطة العالم الإسلامي المعلومات عن الأفراد والمنظمات والمؤسسات العاملة في الشؤون الإسلامية في روسيا الاتحادية التي تحظى باهتمام من الرابطة.

واتفق الطرفان على تبادل الزيارات بغرض التبادل العلمي والثقافي والتعليمي، إلى جانب تولي الصندوق بموجب الاتفاقية تمويل أي أنشطة أو مشاريع بين "الرابطة" أو المنظمات التابعة لها أو الموصى بها من قبله مع المؤسسات الإسلامية في روسيا، إضافة إلى قيام "الصندوق" بدور وسيط غير ربحي في تنفيذ الأنشطة الخيرية التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي مع المنظمات والمؤسسات الإسلامية في روسيا.

وكان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أولى محطاته ضمن جولة بدأها في الشمال الآسيوي، حيث التقى في مقر مجلس الدوما بالعاصمة الروسية موسكو مع رئيس مجلس الدوما الروسي "البرلمان" فياتشيسلاف فولودين، وبحثا سبل تعزيز ودعم قنوات الحوار بين اتباع الأديان والحضارات، وتفعيل التواصل الحضاري والتبادل الثقافي بين العالم الإسلامي وروسيا، إضافة إلى استعراض أهمية دور القيادات الدينية في تعزيز الاندماج الإيجابي بين مكونات المجتمعات المختلفة.

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