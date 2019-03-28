رئيس وزراء الأردن يؤكد ضرورة إيجاد خطط مستقبلية تجاه تغيرات المنطقة

قال الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردنى، إن العالم والمنطقة يشهدان تغيرات متسارعة على كل الأصعدة، ما يستلزم بالضرورة التفكير بإيجاد خطط مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار تلك التغييرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الأردن استطاع من خلال الصدمات والاضطرابات السياسية التى شهدتها المنطقة تعزيز منعته وقدراته على امتصاص واستيعاب آثار تلك التغيرات.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الرزاز قوله - خلال لقائه اليوم الخميس، بمدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا- إن الشراكة الأردنية - الأمريكية متميزة، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الوكالة فى المملكة من خلال مساهمتها في العديد من البرامج والمشروعات التي تخدم المجتمع الأردني.



وأضاف أن لدى الحكومة خططًا لخلق فرص عمل حقيقية للشباب الأردني، بالشراكة مع القطاع الخاص تأخذ بعين الاعتبار العمل على تغيير عقلية الشاب الأردني الباحث غالبا عن فرصة عمل في القطاع العام، مشيرا إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن العمل مع القطاع الخاص على تنفيذها بتشاركية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.



ومن جهته، نوه جرين بالجهود الأردنية في استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، مبينًا أن الوكالة وجدت في الأردن شريكًا حقيقيًا نفذت بالشراكة معه، وما زالت العديد من البرامج المتعلقة بالمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين.