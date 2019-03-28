تونس تعلن ضخ 530 مليون دينار بشكل عاجل لإنقاذ القطاع الصحي

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الخميس عن ضخ أكثر من 532 مليون دينار بشكل عاجل من أجل انقاذ قطاع الصحة العمومي المتهاوي بعد أسابيع قليلة من كارثة وفيات الرضع بسبب حالة تعفن

جرثومي.



وكشف المتحدث باسم الحكومة اياد الدهماني، في مؤتمر صحفي اليوم، عن تمويل إضافي للمستشفيات العمومية بقيمة 100 مليون دينار وتسوية ديون لشراء الأدوية تصل الى 200 مليون دينار، وتمويل حملة نظافة داخل أقسام المستشفيات بـ32 مليون دينار.



كما أعلن الدهماني عن تخصيص الحكومة 107 ملايين دينار لشراء تجهيزات طبية وسداد ديون المستشفيات العمومية لدى المزودين والبالغ قيمتها 13.5 مليون دينار، واجراءات أخرى للحد من الفساد في القطاع الصحي وتهريب الأدوية.



تأتي هذه الاجراءات بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على كارثة وفاة 15 رضيعا في قسم التوليد بمستشفى الرابطة العمومي، حيث أشارت التحقيقات الاولية إلى تعفن في مستحضر للتعقيم تسبب في تدهور صحة الرضع.



وهي احدث كارثة ضمن سلسلة من الأخطاء وحالات الفساد شهدها قطاع الصحة العمومي الذي يعاني أيضا من تقادم بنيته التحتية، ونقص في الأطباء بسبب الهجرات المكثفة الى الخارج.



وقال الدهماني "نواجه مشكلة حوكمة بسبب التسيب والفوضى والفساد، ورأينا أن الحل الحقيقي هو 'رقمنة' القطاع عبر تخصيص 80 مليون دينار".



وتتلخص هذه الخطوة في اعتماد الملف الطبي الرقمي للمرضى من خلال تطبيقات الكرتونية وتقديم خدمات عن بعد في عدد من المستشفيات العمومية ومن ثم تعميمها.



كما أفاد الدهماني بقرار الحكومة فتح مجال الانتداب في القطاع الصحي لألفي فرصة عمل هذا العام لتعويض المغادرين على مدار السنوات الأربع الأخيرة.



وقال المتحدث "هذه اجراءات استعجالية لكن القطاع يحتاج لإصلاح عميق وسيكون هناك مؤتمر في يونيو سيخصص لتحديد مخطط استراتيجي للقطاع حتى عام 2030".