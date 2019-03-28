هيرنانديز المنتقل إلى بايرن في صفقة قياسية يخضع لجراحة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن لوكاس هيرنانديز، الذي تعاقد معه النادي في صفقة قياسية، خضع لعملية جراحية في الركبة وسيستكمل برنامج إعادة التأهيل في النادي الألماني بدلا من ناديه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني.



وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ اليوم الخميس "العملية أجريت بشكل جيد للغاية أمس. وسيستكمل إعاة التأهيل في ميونخ."



وتعاقد بايرن ميونخ أمس الأربعاء مع هيرنانديز، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، لمدة خمسة أعوام مقابل 80 مليون يورو (90 مليون دولار)، وهي صفقة قياسية للكرة الألمانية.



وأضاف كوفاتش "إننا سعداء للغاية بالتعاقد مع لوكاس. إنه لاعب شاب يمكنه اللعب في عدة مراكز، كما يتمتع بعقلية هائلة".



وأظهر الفحص الطبي معاناة هيرنانديز من إصابة في أربطة الركبة اليمنى، لكن من المتوقع أن يكون لائقا للمشاركة مع بداية الموسم المقبل.



ويحل بايرن ميونخ ضيفا على فرايبورج بعد غد السبت في المباراة، التي يفتقد فيها الفريق البافاري جهود ألفونسو دافيز وآريين روبن، حسب ما أعلن كوفاتش.



وتابع كوفاتش "فرايبورج منافس قوي، خاصة على ملعبه. ينتشر لاعبوه بشكل جيد على الملعب كما يضغط الفريق بقوة".



ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني (بوندسليجا) بفارق الأهداف فقط أمام غريمه بوروسيا دورتموند، علما بأن الفريقين سوف يلتقيان في ميونخ في السادس من أبريل.