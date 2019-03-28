اليوم.. اللقاء الأسبوعى لشعب المنيا بكنيسة الأنبا أنطونيوس

يترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص، فى السابعة مساء اليوم الخميس، اللقاء الأسبوعي، لشعب إيبارشية المنيا بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس.



ويشارك باللقاء عدد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية وأهالى المنطقة، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بصلاة العشية، وعقب الصلاة يلقى الأنبا مكاريوس كلمة روحية على الشعب الحضور.



يذكر أن الأنبا مكاريوس، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول بكنيسة السيدة العذراء مريم، بالفكرية ـ المنيا، مساء كل إثنين، ويوم الخميس من كل أسبوع بكنيسة الأنبا أنطونيوس ـ المنيا.



