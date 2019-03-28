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محافظات
الخميس 28/مارس/2019 - 04:26 م

محافظ شمال سيناء يشهد الحفل المجمع لخريجى المعهد العالى للهندسة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة
أ ش أ
dostor.org/2570149

شهد محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، الحفل السنوي الأول لتجمع خريجي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش خلال الفترة من 2010 حتى 2018.

وقال المحافظ -خلال الحفل اليوم الخميس- إن سيناء هي الحل الأمثل للخروج من المشكلات التي تتعرض لها مصر، وعلى رأسها المشكلة السكانية، فمساحتها تعادل 3 أضعاف الدلتا التى تضم 9 محافظات من أعلى محافظات الجمهورية كثافة في عدد السكان.

وطالب المحافظ بإنشاء أقسام جديدة داخل المعهد يتم الاحتياج إليها في عمليات التنمية والتعمير في سيناء، خاصة أن المعهد يضم حاليا 4 أقسام فقط.

وحيا المحافظ أسرة المعهد التي كانت من أوائل الجهات التي عرضت مساهمتها بشكل فعال في مشروعات التنمية على أرض سيناء، والمساهمة في كتائب البناء والتنمية على أرض سيناء الحبيبة وأرض مصر الغالية، في ظل مستقبل مشرق وسعيد ينعم بالأمن والأمان والإنتاج والبناء.

ومن جانبه، أشار عميد المعهد الدكتور عطية عارف، إلى حصول مشروعات التخرج لطلاب المعهد في عام 2017 على المركز الأول بين المعاهد الهندسية على مستوى الجمهورية البالغ عددها 55 معهدًا، قائلًا إن المعهد مستمر في التفوق بدعم المحافظة ومجلس الإدارة والأجهزة المعنية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف أن 9 دفعات تم تخريجها من المعهد تضم نحو ألفى خريج وخريجة، من بينهم من حصلوا على درجات علمية وتقلدوا وظائف ومناصب رفيعة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس رفعت شاكر بدوى، إن رابطة الخريجين تعد مبادرة من المعهد لتقديم الدعم المتبادل وبناء وتعزيز شبكة متفاعلة من الخريجين، مشيرًا إلى تنظيم الرابطة العديد من الأنشطة السنوية لربط الخريجين بالتجارب التي تعود بالنفع عليهم وعلى طلاب المعهد، والإسهام فى تنمية المجتمع.

وقام المحافظ بتكريم المهندسين الحاصلين على درجات علمية عقب التخرج من المعهد، إلى جانب تكريم الموظف والموظفة المثالية بالمعهد، كما تم تكريم نقيب المهندسين المهندس أمين جودة، لنجاحه بعضوية مجلس النواب عن دائرة العريش في الانتخابات التكميلية الأخيرة.

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