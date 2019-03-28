السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة بالدور الثاني بقرية السوالى، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة.



تلقى أمن البحيرة إخطًارا من الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بحريق بغرفة النوم بالشقة، ويوجد بعض الخسائر في أساس المنزل لحدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية بالشقة.



وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، والعقيد محمد بلبع رئيس قسم الحروق بالحماية المدنية بالبحيرة، وقوات الحماية المدنية لسرعة السيطرة عليه قبل انتقاله للمنازل المجاورة.



وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الثاني في منزل ملك "مصطفى. ا. س" ومقيم بذات الناحية، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتمت السيطرة عليه وإخماده تماما دون حدوث إصابات بشرية بين الأهالي.



وبسؤال مالك المنزل المذكور، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية بالشقة، وأضاف باحتراق بعض محتويات الشقة من الأثاث والأجهزة الكهربائية، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيًا.



وتحرر المحضر اللازم المركز، وجار العرض على النيابة العامة.