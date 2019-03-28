صفوف الأهلي مكتملة قبل مباراة القمة ضد الزمالك

قال الأهلي إن صفوفه مكتملة قبل مواجهة غريمه الزمالك في مباراة القمة بعد غد السبت، والتي قد تؤثر نتيجتها في حسم لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي حامل اللقب الذي سينتزع الصدارة لأول مرة هذا الموسم إذا فاز في القمة المؤجلة من الدور الأول في استاد برج العرب.



وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الخميس، إن اللاعبين الدوليين عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد هاني سينتظمون في المران اليوم بعد العودة من نيجيريا عقب خسارة ودية 1-صفر مع منتخب مصر.



وأثيرت شكوك حول حالة لاعب الوسط السولية الذي غاب عن لقاء نيجيريا بسبب آلام بالركبة لكنه انضم لمران الأهلي بشكل طبيعي.



كما انضم للمران لاعبو المنتخب الأولمبي رمضان صبحي، وناصر ماهر، وكريم وليد (نيدفيد) ومصطفى شوبير بعد العودة من معسكر في إسبانيا.