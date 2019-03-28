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الخميس 28/مارس/2019 - 04:23 م

تسليم 7 آلاف و407 بطاقات تموينية ذكية فى المنيا

تسليم 7 آلاف و407
أ ش أ
dostor.org/2570145

أعلن وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف، أن المديرية تسلمت 7 آلاف و407 بطاقات تموينية ذكية بعد إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة والفصل الاجتماعـي والإصدار الجديد، وجار فرزها وتسليمها لمديري الإدارات، تمهيدًا لتسليمها لمكاتب التموين ضمانًا لوصولها إلى المواطنين المستهدفين.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الخميس- أنه تم تخصيص رقمي 91237 أو 9136 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية، حيث يقوم المواطن بعد تسلم بطاقته بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها مكتوب فيها رقـم (1)، وذلك لتسلم الرقم السري على الهاتف المحمول الخاص به، والذي تم تسجيله سابقا حيـن تقديم الطلب، وذلك تيسيرًا على المواطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبر رسائل الموبايل القصــيرة.

وأوضح يوسف، أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والمشرفة على المنظومة بعمل تحديثات على النظام القائم على منظومة التموين، وذلك لوضع حلول لبعض المشكلات القائمة على بعض البطاقات التموينية، وأيضا لتسهيل عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية من خلال قبول التظلمات المقدمة من المواطنين الذين لديهم خصم أفراد من بطاقاتهم غير المكتملة البيانات.

كما تقوم الوزارة بالعمل على تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، طبقًا لمعايير العدالة الاجتماعية والمحددة من قبل اللجنة المعنية بذلك والتي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية.

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