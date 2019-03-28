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مصر
الخميس 28/مارس/2019 - 04:22 م

غادة والي: البدء في تأسيس "عطاء" لدعم ذوى الإعاقة

غادة والى وزيرة التضامن
غادة والى وزيرة التضامن
أ ش أ
dostor.org/2570144

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن الانتهاء من إعداد ملف تأسيس أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الإعاقة (عطاء)، ومن المخطط ان يصل رأس ماله إلى 200 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع الجمعية التأسيسية لصندوق الاستثمار الخيري (عطاء) برئاسة غادة والى وبحضور جميع الأعضاء.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم إلى أنه فى إطار المسئولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة فقد اتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق وتم تقديم الأوراق المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التأسيس تمهيدًا للترخيص بطرح وثائقه ليكتتب فيها جميع المهتمين من أفراد وشركات، مشيدة بإثناء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة تأسيسه ودعى المصريين إلى المساهمة به حيث يهدف إلى توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة فى مجال الاعاقة.

وأضافت أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة، لافتا إلى أن الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.

ومن جانبه، أوضح دكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن صندوق الاستثمار الخيرى كما عرفته تشريعات سوق رأس المال هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الارباح والعوائد الناتجه عن استثماراته على الانفاق على الاغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، فوفقًا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال ونشاط صناديق الاستثمار، هناك قوائم مالية دورية وتقرير مراقب حسابات سيتم الإعلان عنها كل ربع سنة لحملة الوثائق. وكذلك سيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وستكون هناك اجتماعات دورية يتاح حضورها لحملة الوثائق. وسينشئ الصندوق موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعي وقوائمه المالية.

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