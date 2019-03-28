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محافظات
الخميس 28/مارس/2019 - 04:15 م

محافظ الشرقية يبحث المقترحات المقدمة لإعادة تنظيم المرور بالزقازيق

محافظ الشرقية يبحث
أ ش أ
dostor.org/2570137

بحث محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المقترحات والدراسات المقدمة لإعادة تنظيم المرور بمدينة الزقازيق، وفتح عدد من المحاور المرورية الجديدة داخل المدينة، وإعادة تخطيط الشوارع والميادين الرئيسية؛ للقضاء على التكدس المرورى، خاصة في أوقات الذروة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع الدكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، والسعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعلاء رشاد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد رضا فوزي، مدير إدارة مرور الشرقية وخبراء التخطيط المروري.

وقال "غراب" إن المنظومة المرورية الجديدة بمدينة الزقازيق تتضمن رفع كفاءة بعض المحاور المرورية من خلال عمليتي التوسعة والتخطيط الجديدتين لهذه المحاور، وإجراء تبديل لبعض المحاور المرورية الأخرى داخل المدينة بما يتناسب مع طبيعة الشوارع واتساعها وأهميتها لحل الأزمة وتوفير سيولة مرورية أكبر.

وأضاف أن المنظومة تتضمن أيضًا غلق لبعض التقاطعات، والتى لا تتناسب مع عرض الشارع وحجم الكثافة المرورية الكائنة به طوال اليوم، مع تدعيم ذلك بإشارات مرورية وعلامات إرشادية للمارة والسيارات بما يسمح بحركة منتظمة لعبور السيارات دون تكدس أو ازدحام.

وأكد الدكتور ممدوح غراب أنه عقب الانتهاء من وضع الخطوط العريضة والنهائية للمنظومة المرورية الجديدة سيتم التشغيل التجريبى لها والتطبيق في كل المناطق والأحياء والشوارع الرئيسية والميادين في مدينة الزقازيق، بما يضمن راحة المواطنين والمظهر الحضاري والمروري اللائق للمدينة.

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