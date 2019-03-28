بدء اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية في تونس

بدأ في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس اليوم الخميس، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة وزير التجارة التونسي عمر الباهي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لمناقشة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي سترفع إلى القمة العربية ال30 التي تستضيفها تونس يوم الأحد المقبل.



ويعقب هذا الاجتماع المنعقد، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة، اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، الذي تم خلاله اعتماد جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.



ويشمل الملف الاقتصادي للقمة الذي يناقشه المجلس، مشروع قرار بالطلب من المؤسسات المالية العربية بدعم دولة فلسطين بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.



كما يبحث الوزراء مشروع قرار بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ، ومشروع قرار بشأن شِرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية.



ويتضمن جدول الأعمال أيضا مشروع قرار بشأن إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية.



وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي، ينظر الوزراء في مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب.



كما يبحثون مشروع قرار خاص بشأن خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكذلك مشروع قرار بشأن وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق.



كما يناقش الاجتماع إنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي المرفوع من اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد أمس الأول.