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الخميس 28/مارس/2019 - 04:08 م

أنشطة وورش فنية وتعليم رسم بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أميرة العناني
dostor.org/2570130

شهد جناح الأزهر الشريف، بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الخميس، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا من زوار المعرض، للمشاركة في الأنشطة الفنية وورش العمل التي نظمها الجناح، خاصة للأطفال والشباب.

ونظم ركن قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الأنشطة وورش العمل مثل: ورشة للخط العربي لتعليم الأطفال والكبار فنون كتابة الخط العربي، مع إهداء الزوار لوحات صغيرة عليها أسمائهم.

كما قدم القطاع ورش أشغال فنية باستخدام خامات الكارتون والبلاستيك والأخشاب لصنع العديد من الأشكال الجمالية، بالإضافة لورش عمل لتعليم زوار الجناح قواعد الرسم.

ويُشارِك الأزهر الشريف - للعام الثاني على التوالي- بجناح خاص، بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى السابع من أبريل، ويشمل الجناح عِدّة أركان، هي: مجمع البحوث الإسلامية، الفتوى، قطاع المعاهد الأزهرية، المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، مركز الأزهر للترجمة، مكتبة الأزهر، هيئة كبار العلماء، الرواق الأزهري، ويقع الجناح بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.

أنشطة وورش فنية وتعليم رسم بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب
أنشطة وورش فنية وتعليم رسم بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب
أنشطة وورش فنية وتعليم رسم بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب
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