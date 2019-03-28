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الخميس 28/مارس/2019 - 03:35 م

الباز: السيسي يستحق "مادة انتقالية" في الدستور لهذه الأسباب

الباز: السيسي يستحق
dostor.org/2570069

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن دستور 2014 كان دستورا انتقاليا، وجاء كرد فعل بعد إسقاط حكم الإخوان.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "قول معايا" المُذاع على راديو "9090"، إن التعديلات الدستورية المقترحة لم تمس المدد الرئاسية، فهي لازالت مدتين فقط، ولكن كل مدة 6 سنوات بدلا من 4، لأن الأربع سنوات غير كافية لأي رئيس، ومن غير المعقول أن ننتخب البرلمان كل 5 سنوات، وننتخب رئيس كل 4 سنوات فقط.

وتساءل الباز: هل السيسي يستحق مادة انتقالية في الدستور تسمح بترشحه مرة أخرى؟، وأجاب: "من وجهة نظري يستحق، أولا هو عامل مشروعات وهيكملها، وثانيا احنا مش دولة مؤسسات بشكل كامل، فالرئيس القادم ممكن ييجي ويقول أنا مش مقتنع بالمدن الذكية، ولا العاصمة الإدارية، ونبدأ من أول وجديد".

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