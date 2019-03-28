التحالف العربى: الحوثيون ارتكبوا 283 خرقًا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال أسبوع

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 283 خرقًا لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة خلال أسبوع.



وقال التحالف وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، إن خروق ميليشيات الحوثي شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا؛ والتي أسفرت عن مقتل 6 مدنيين و24 جريحا.



وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد عبده عبدالله مجلي، أكد في وقت سابق، أن مليشيا الحوثي لا تزال تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال استخدام مواقع في المياه الدولية للتدريب على القيام بأعمال إرهابية مستخدمة قوارب بحرية تحت تدريب خبراء إيرانيين.