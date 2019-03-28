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الخميس 28/مارس/2019 - 03:32 م

الصين تستخدم الصواريخ في إطفاء الحرائق بالمباني شاهقة الارتفاع

الصين تستخدم الصواريخ
وكالات
dostor.org/2570064

طورت الشركة الصينية لعلوم الفضاء نوعًا جديدا من المطافئ تستخدم صواريخ لإطفاء الحرائق في المباني شاهقة الارتفاع، التي يصل ارتفاع طوابقها لأكثر من 300 متر.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم الخميس، أن كل صاروخ على عربة المطافئ الجديدة يحمل 6ر3 كيلوجرام من مسحوق جاف، موضحة أنه يتم تحديد الهدف (موقع النيران في الطوابق المرتفعة) وإطلاق الصاروخ الذي يقوم بإخراج مسحوق الإطفاء في موقع الحريق دون أن ينفجر.

وأشارت إلى أن تكنولوجيا الفضاء المستخدمة في تصنيع الصاروخ تجعل دقته عالية جدا ومأمونة للغاية، حيث لا مخاوف بشأن استخدامه على سلامة الناس أو المباني.

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