"المصرية للتكرير" وردت 51.788 ألف طن للهيئة خلال التشغيل التجريبي

أعلنت شركة القلعة، أن مشروعها الرائد "الشركة المصرية للتكرير" قد قام بتوريد 36883 طنًا من سولار منخفض الكبريت طبقا للمواصفات الأوروبية بنسبة كبريت أقل من 10 أجزاء في المليون و5800 طن من الناقتا منخفضة الكبريت و9115 طنًا من البنزين عالي الأوكتين المطابقة لأعلى المواصفات العالمية، للهيئة المصرية العامة للبترول، منذ بدء التشغيل التجريبي لوحدتي إنتاج الديزل والناقتا والإصلاح بالعامل المساعد، كما جاء بإفصاحاتنا بتاريخ 26 فبراير الماضي 3 و10 مارس الجاري.



ومن المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من هذا العام.