"يونيسيف" تطالب بعدم الزج بالأطفال في مسيرات العودة

طالب جيرت كابيلير المدير الإقليمي لمنظمة يونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا،القائمين على أمر التظاهرات المنتظرة على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل بعد غد السبت بمناسبة مرور عام على انطلاق ما يعرف بمسيرات العودة، بعدم الزج بالأطفال في تلك التظاهرات وإلغاء التصعيد في هذه المناسبة.



وقال المسئول الأممي - في بيان اليوم الخميس - إن حوالي 40 طفلا قتلوا على مدى 12 شهرا الماضية في هذة التظاهرات فى حين أن حوالي 3 آلاف طفل آخرين أصيبوا بإصابات قد تؤدي إلى إعاقات مدى الحياة وذلك وفقا للسلطات..معربا عن غضب "يونيسيف" إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين قتلوا وجرحوا نتيجة هذا النزاع، مذكرا جميع الأطراف بمسؤوليتها عن إعطاء الأولوية دائما لحماية حياة الأطفال وصحتهم ورفاهيتهم.



وشدد مسؤول المنظمة الدولية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استهداف الأطفال،مؤكدا أن أي محاولة لاستخدام الأطفال في الاحتجاجات والتظاهرات التي قد تتحول إلى عنف هو أمر غير مقبول..مشيرا إلى أن استغلال افتقار الأطفال إلى الإحساس بالهدف ونقاط الضعف أو تجنيدهم في أعمال عنف يعتبر انتهاكا لحقوقهم.