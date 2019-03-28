الباز: الحاكم المثالي يحقق للناس ما يحتاجون لا ما يريدون

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن مصر دفعت الكثير من أيام ثورة 25 يناير، وظل الإعلام ينافق الجماهير، ويقول ما يحب الناس سماعه، وهذا شيء خاطئ.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "قول معايا"، المُذاع على راديو "9090"، أن الحاكم المثالي في مصر هو الذي يحقق للناس ما يحتاجون لا ما يريدون، متابعًا: "لو راعيت اللي الناس عوزاه مش هتخلص".

وواصل: "الحاكم مش هيقدر يلبي احتياجات كل الناس على الشكل الأمثل، ومش هيلاقي رضا الناس لو حاول بكل الطرق يعمل اللي الناس عاوزاه".