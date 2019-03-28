القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

محافظات
الخميس 28/مارس/2019 - 03:20 م

400 ألف جنيه لرصف طريق الهاويس بكفر الشيخ بطول 850 مترا

صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد المصري
dostor.org/2570046

قال المحاسب طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جار الاّن أعمال رصف طريق الهاويس الذي يربط قرى الخاشعة و62 و64 و65 و63 والزهراء بطريق الرافد الدولي مرورا بمزرعة الثروة السمكية، بطول 850 متر مربع وبعرض 5 أمتار وبتكلفة 400 ألف جنيه ضمن خطة المحافظة الحالية لرصف الطرق، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية العالية لتنفيذ الطرق لنظام الرصف، حيث تتم عملية رصف الطرق بعدة خطوات ومواصفات وتقنيات هندسية متتالية، كما أن هناك دراسة واضحة للطرق من حيث المساحة والأطوال والاتجاهات والأماكن ومدى أهميتها الخدمية.

وأشار إلى أنه، تم التأكد من طبيعة التربة حيث إنها العامل الأساسي لتكون قوية التحمل، وهل ستتعرض للانهيار من العوامل المناخية والطبيعية لاحقا مثل المطر الغزير أما لا.

400 ألف جنيه لرصف طريق الهاويس بكفر الشيخ بطول 850 مترا
400 ألف جنيه لرصف طريق الهاويس بكفر الشيخ بطول 850 مترا
400 ألف جنيه لرصف طريق الهاويس بكفر الشيخ بطول 850 مترا
الآن

السيسى يصطحب الشيخ محمد بن زايد فى جولة بالعلمين الجديدة

عبد العال: ليس هناك مبرر للتظاهر أمام البرلمان فأبوابنا مفتوحة للجميع

الأرصاد: غدًا طقس غير مستقر يصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

ads
الأكثر قراءة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

أول تعليق من ريم البارودى على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

الترجي التونسي يواجه الرجاء المغربي في ديربي شمال أفريقي

نجم توتنهام يكشف عن طموحه بعد نهاية مسيرته الكروية

أيرلندا تواجه اتهامات من قبل اليويفا بسبب سلوك مشجعيها

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

أول تعليق من ريم البارودى على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

كشكول

طالبات جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في بطولة التايكندو

بالصور.. "جامعة القاهرة" تناقش توطين التكنولوجيا الآمنة في التعليم

"عاشور والعسيلى وحجاج" فى أكبر كرنفال غنائى بجامعة هليوبوليس.. الخميس القادم

رئيس الوزراء: نظام التعليم الجديد يحمي الطلاب من الصدمة قبل الجامعة

"إدارة تعليم الهرم" تحاكى منتدى شباب العالم أبريل المقبل

الأمصار

البرنامج السعودي يكشف ما يميز مشروع مطار مأرب

الأمير وليام يزور نيوزيلندا ويلتقي أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي

الملك سلمان يتوجه إلى تونس ويترأس أعمال القمة العربية "صور"

الجامعة العربية توافق على مقترح سعودي حول القمم المقبلة

المملكة المتحدة: مرتفعات الجولان أراضي محتلة من قبل إسرائيل

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

العثور على أطول كهف ملح في العالم بالقرب من البحر الميت

مشاهير دخلوا موسوعة جينيس.. من ضمنهم سمية الخشاب بأغلى فستان زفاف

علماء صينيون يكتشفون بروتينا يساعد في علاج عقم الذكور

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

5 بدائل صحية للبلاستيك في الحياة اليومية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎