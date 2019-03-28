400 ألف جنيه لرصف طريق الهاويس بكفر الشيخ بطول 850 مترا

قال المحاسب طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جار الاّن أعمال رصف طريق الهاويس الذي يربط قرى الخاشعة و62 و64 و65 و63 والزهراء بطريق الرافد الدولي مرورا بمزرعة الثروة السمكية، بطول 850 متر مربع وبعرض 5 أمتار وبتكلفة 400 ألف جنيه ضمن خطة المحافظة الحالية لرصف الطرق، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق.



وأضاف رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية العالية لتنفيذ الطرق لنظام الرصف، حيث تتم عملية رصف الطرق بعدة خطوات ومواصفات وتقنيات هندسية متتالية، كما أن هناك دراسة واضحة للطرق من حيث المساحة والأطوال والاتجاهات والأماكن ومدى أهميتها الخدمية.



وأشار إلى أنه، تم التأكد من طبيعة التربة حيث إنها العامل الأساسي لتكون قوية التحمل، وهل ستتعرض للانهيار من العوامل المناخية والطبيعية لاحقا مثل المطر الغزير أما لا.