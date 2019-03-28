القصبي: المصريون لن يهتزوا من الشاردين.. وأبو شقة: ليس لدينا تعديلات مسبقة

قال عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن المصريين لم يعد يهتزوا من الأصوات الشاردة وفلسفة التعديل تمثيل كل فئات الشعب.



وأكد القصبي أن البرلمان استقبل جميع الفئات رجال الدين والإعلام والأحزاب، ولابد أن يكون هناك موقف أمام من يعادي مصر.



وأكد أن التوجه العام هو الاستفادة من كل من تفضل بالموافقة والمعارضة وأبدى ملاحظات على التعديلات المقترحة، مشددا على تمسك جميع النواب باستقلال القضاء.



ومن جانبه، قال النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه لن يتطرق لرأيه المسبق في التعديلات حتى لا اخالف الأصول والواجب فيما هو معروض امام اللجنة التشريعية.



وأضاف ابو شقة، أنه حتى هذه اللحظة ليس في ذهني اي مشروع للتعديلات ولم يعرض من اي جهة او ماكان أي تصور مسبق لمشروع التعديلات.



وأكد أنه لا مجال لمزايدات والباب مفتوح لكل شرائح المجتمع للاستماع للجميع وقد سبق تلقي المقترحات قبل جلسات الإستماع وشكلت اللجنة التشريعة لجنة فرعية لفحص المقترحات التي تلقيناها حول مشروع تعديلات بعض المواد في الدستور.



وأوضح أن مجلس النواب تحمل ما لا يتحمله مجلس آخر ووجد في ظروف بالغة الصعوب وأقول هذا الكلام ليس مجاملة لأحد.



وأشاد بإدارة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وإدارته للمجلس ساعدت على إخراج المجلس لقوانين غير مسبوقة مثل قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات ايمانا منا بدولة ديمقراطية مدنية حديثة.



وناشد أبوشقة الإعلام الوطني بأن يقوم بدوره في هذه المرحلة الفارقة، مشيرا إلى أنه في حالة عمل متواصلة لأن الموضوع ليس بسيطا كما يصوره المغرضون وينفذون به لعول الأغبياء.



وأضاف أنه ليس لدينا شيئا نخاف منه لنخفيه، وخاطب الجميع مقسما بالله انه حتى هذه اللحظة ليس في ذهنه اي مشروع مسبق أو رأي مسبق كما يروج البعض، وانه لا يسمح في نهاية المطاف إلا برعاية الله والوطن والأمانة.



وانهى حديثه قائلا إن باب مجلس النواب مفتوحا وهناك شفافية كاملة ونرحب بكل من يريد أن يعرف وسنقدم المعلومات بكل شفافية إحتراما للرأي والرأي الأخر لأن هذه هي الديمقراطية التي ننشدها جميعا

ولفت إلى انه تم الإستماع لجميع الأراء ودعي للبرلمان إتجاهات متباينة ومختلفة ومعروفة لدينا.