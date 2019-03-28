القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

سياسي
الخميس 28/مارس/2019 - 03:16 م

القصبي: المصريون لن يهتزوا من الشاردين.. وأبو شقة: ليس لدينا تعديلات مسبقة

عبد الهادي القصبي،
عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية
كريمة أبو زيد
dostor.org/2570045

قال عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن المصريين لم يعد يهتزوا من الأصوات الشاردة وفلسفة التعديل تمثيل كل فئات الشعب.

وأكد القصبي أن البرلمان استقبل جميع الفئات رجال الدين والإعلام والأحزاب، ولابد أن يكون هناك موقف أمام من يعادي مصر.

وأكد أن التوجه العام هو الاستفادة من كل من تفضل بالموافقة والمعارضة وأبدى ملاحظات على التعديلات المقترحة، مشددا على تمسك جميع النواب باستقلال القضاء.

ومن جانبه، قال النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه لن يتطرق لرأيه المسبق في التعديلات حتى لا اخالف الأصول والواجب فيما هو معروض امام اللجنة التشريعية.

وأضاف ابو شقة، أنه حتى هذه اللحظة ليس في ذهني اي مشروع للتعديلات ولم يعرض من اي جهة او ماكان أي تصور مسبق لمشروع التعديلات.

وأكد أنه لا مجال لمزايدات والباب مفتوح لكل شرائح المجتمع للاستماع للجميع وقد سبق تلقي المقترحات قبل جلسات الإستماع وشكلت اللجنة التشريعة لجنة فرعية لفحص المقترحات التي تلقيناها حول مشروع تعديلات بعض المواد في الدستور.

وأوضح أن مجلس النواب تحمل ما لا يتحمله مجلس آخر ووجد في ظروف بالغة الصعوب وأقول هذا الكلام ليس مجاملة لأحد.

وأشاد بإدارة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وإدارته للمجلس ساعدت على إخراج المجلس لقوانين غير مسبوقة مثل قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات ايمانا منا بدولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وناشد أبوشقة الإعلام الوطني بأن يقوم بدوره في هذه المرحلة الفارقة، مشيرا إلى أنه في حالة عمل متواصلة لأن الموضوع ليس بسيطا كما يصوره المغرضون وينفذون به لعول الأغبياء.

وأضاف أنه ليس لدينا شيئا نخاف منه لنخفيه، وخاطب الجميع مقسما بالله انه حتى هذه اللحظة ليس في ذهنه اي مشروع مسبق أو رأي مسبق كما يروج البعض، وانه لا يسمح في نهاية المطاف إلا برعاية الله والوطن والأمانة.

وانهى حديثه قائلا إن باب مجلس النواب مفتوحا وهناك شفافية كاملة ونرحب بكل من يريد أن يعرف وسنقدم المعلومات بكل شفافية إحتراما للرأي والرأي الأخر لأن هذه هي الديمقراطية التي ننشدها جميعا
ولفت إلى انه تم الإستماع لجميع الأراء ودعي للبرلمان إتجاهات متباينة ومختلفة ومعروفة لدينا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ أقل من شهرين

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 6 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 9 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 9 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 11 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

الآن

السيسى يصطحب الشيخ محمد بن زايد فى جولة بالعلمين الجديدة

عبد العال: ليس هناك مبرر للتظاهر أمام البرلمان فأبوابنا مفتوحة للجميع

الأرصاد: غدًا طقس غير مستقر يصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

ads
الأكثر قراءة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

أول تعليق من ريم البارودى على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

الترجي التونسي يواجه الرجاء المغربي في ديربي شمال أفريقي

نجم توتنهام يكشف عن طموحه بعد نهاية مسيرته الكروية

أيرلندا تواجه اتهامات من قبل اليويفا بسبب سلوك مشجعيها

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أول رد من البرلمان على شائعة إلغاء العلاوات الدورية للموظفين

أول تعليق من ريم البارودى على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

كشكول

"صيدلة النهضة" تحصد المركز الثالث في مسابقة الطالبة المثالية

طالبات جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في بطولة التايكندو

بالصور.. "جامعة القاهرة" تناقش توطين التكنولوجيا الآمنة في التعليم

"عاشور والعسيلى وحجاج" فى أكبر كرنفال غنائى بجامعة هليوبوليس.. الخميس القادم

رئيس الوزراء: نظام التعليم الجديد يحمي الطلاب من الصدمة قبل الجامعة

الأمصار

البرنامج السعودي يكشف ما يميز مشروع مطار مأرب

الأمير وليام يزور نيوزيلندا ويلتقي أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي

الملك سلمان يتوجه إلى تونس ويترأس أعمال القمة العربية "صور"

الجامعة العربية توافق على مقترح سعودي حول القمم المقبلة

المملكة المتحدة: مرتفعات الجولان أراضي محتلة من قبل إسرائيل

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

العثور على أطول كهف ملح في العالم بالقرب من البحر الميت

مشاهير دخلوا موسوعة جينيس.. من ضمنهم سمية الخشاب بأغلى فستان زفاف

علماء صينيون يكتشفون بروتينا يساعد في علاج عقم الذكور

الصحة

5 بدائل صحية للبلاستيك في الحياة اليومية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎