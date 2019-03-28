رئيس المجلس الرئاسى الليبى يستقبل السفير البريطانى

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، اليوم الخميس، فى مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سعادة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.





تأتي زيارة السفير البريطاني لتوديع السراج بعد أن انتهت مدة عمله في ليبيا، وأشاد سعادة السفير بما وجده طيلة عمله في ليبيا من دعم وتفهم وحرص من حكومة الوفاق الوطني على تنمية العلاقات مع بلاده.



وجدد السيد بيكر دعم الحكومة البريطانية للسراج وللحكومة والتزامها بالعمل على إنجاح المسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات عامة.



من جانبه، أشاد السراج بما بذله السيد السفيرمن جهود لتطوير وتنمية العلاقات الليبية البريطانية، وما أبداه والبعثة الدبلوماسية البريطانية من تعاون ودعم لحكومة الوفاق الوطني في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.



إلى ذلك تناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي.