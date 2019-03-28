صدور "المسيح خارج الكتاب المقدس" للعراقي على الشوك

صدر حديثًا عن منشورات الجمل للنشر٬ كتاب "المسيح خارج الكتاب المقدس" آخر مؤلفات المفكر العراقي علي الشوك.



ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: إن دارسي كتاب العهد الجديد يواجهون اليوم أزمة٬ لأنهم غير قادرين علي الإتفاق بشأن أسئلة أساسية٬ مثل: هل أدعى المسيح نفسه أن يكون المسيح؟٬ وهل زعم أنه ابن الله؟٬ وهل زعم أنه سيكون ملكا علي اليهود ؟٬ وهم غير قادرين كليا على إيضاح العديد من الأشياء التي قام بها.



وهم غير قادرين حتى على تقديم إيضاح مقنع لصلبه٬ لأنه لا وجود لما يمكن أن يكون المسيح قد صرح به أو فعله ــ كما جاء في الأناجيل ــ من شأنه أن يستفز إما القادة الدينيين اليهود أو الرومان إلى الدرجة التي أقتضت قتله.