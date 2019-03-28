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الخميس 28/مارس/2019 - 03:07 م

بدء جلسات محاكمة سعاد الخولي وآخر بقضية غسيل الأموال 20 أبريل المقبل

بدء جلسات محاكمة
حسام محفوظ
dostor.org/2570033

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائي بشركة مصر للطيران لقيامهن بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه.

وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.

وكان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية إلى أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 الف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.

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