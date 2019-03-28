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عالم
الخميس 28/مارس/2019 - 03:06 م

الصين تطالب واشنطن بالتعامل بحذر مع قضية مسعود أزهر

الصين تطالب واشنطن
منار أحمد
dostor.org/2570030

صرحت الصين اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة قد عقدت قضية إدراج زعيم جيش محمد المقيم في باكستان مسعود أزهر إرهابيًا عالميًا من خلال تحريك قرار منفصل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتجاوز لجنة مكافحة الإرهاب، في الأمم المتحدة نفسها حيث منعت بكين مرارا عملية الإدراج.

جاء رد فعل بكين الحاد بعد أن قامت الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا والمملكة المتحدة، بنقل مشروع قرار في مجلس الأمن لإدراج رئيس المجموعة الإرهابية في باكستان.

وردا على سؤال حول التطورات في المؤتمر الصحفي للوزارة يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج إن خطوة واشنطن تعقد القضية.

"هذا لا يتماشى مع حل القضية من خلال الحوار والمفاوضات، وقد قلل هذا من سلطة اللجنة كهيئة رئيسية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي، وهذا لا يفضي إلى التضامن ويؤدي فقط إلى تعقيد القضية ".

في 13 مارس، وضعت بكين "تعليقًا تقنيًا" على قرار تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لإدراج الأزهر كإرهابي عالمي في لجنة العقوبات 1267 التي تركز على مكافحة الإرهاب.

وبعد عرقلة هذه الخطوة للمرة الرابعة، قالت بكين إنها تريد مزيدًا من الوقت لدراسة مسألة إدراج الأزهر.

القرار الجديد الذي نقلته الولايات المتحدة مباشرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يجبر بكين على "الاعتراض" على هذه الخطوة، إذا أرادت منع إدراج الأزهر بدلًا من اتخاذ الطريقة الدبلوماسية لوضع "تعليق تقني"، لأسباب التي لم يتم الإعلان عنها.

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