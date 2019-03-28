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محافظات
الخميس 28/مارس/2019 - 03:05 م

محافظ قنا يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البارود

محافظ قنا يضع إكليل
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2570029

وضع السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا "إكليل زهور" على النصب التذكاري لشهداء معركة البارود التي كانت ضد الاحتلال الفرنسي بقرية البارود بمركز قفط، وذلك في حضور العديد من القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى حضور كافة القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع غفير من أهالي مدينة قفط.

وأكد الهجان أن محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي في 3 مارس من كل عام تخليدا لذكري الانتصار في ملحمة البارود عام 1799، حيث جرت معركة طاحنة بين أهالي القرية والجنود الفرنسيين انتصر فيها الأهالي على مدافع العدو الفرنسي وأجبروه على الانسحاب، ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يخلد ذلك اليوم، وأن يكون عيدا قوميا لمحافظة قنا.

قرأ "الهجان" الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن تحقيقا لرفعته وصونا لكرامته، مقدما تهنئته إلى القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك عدد من المشروعات مزمع افتتاحها في إطار احتفال المحافظة بعيدها منها ما هو خاص بتشغيل الشباب ومنها ما هو خاص بقطاعي التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر أن محافظة قنا أرجأت احتفالها بعيدها القومي الذي كان من المقرر في الثالث من الشهر الحالي؛ نظرا للحادث الأليم الذي شهدته البلاد إثر اصطدام قطار بأحد الأرصفة بمحطة مصر، وذلك حدادا على أرواح الشهداء وتضامنا مع أهاليهم وأهالي المصابين بالحادث.

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